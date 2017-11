Bernhard Janz will − und wer noch?

vergrößern 1 von 1 Foto: dic 1 von 1

von Philipp Dickersbach

erstellt am 11.Nov.2017 | 16:05 Uhr

Bernhard Janz ist im Auto, unterwegs von Kiel nach Tornesch, als ihn der Anruf unserer Zeitung mit der Bitte um ein persönliches Gespräch erreicht. Ab Mai des kommenden Jahres könnte das tägliche, mehr als zweistündige Pendeln zu seiner Arbeitsstätte in die Landeshauptstadt wegfallen. Denn der 54-Jährige bewirbt sich um das Bürgermeisteramt in Tornesch. Damit ist Janz der erste Kandidat, der öffentlich sagt: Ja, ich will. Derzeit sammelt er noch Unterstützerunterschriften, um als unabhängiger Kandidat antreten zu können. Die notwendige Zahl dürfte er heute erreichen.

Seit 2006 lebt Janz in Tornesch. „Wir sind heimisch geworden und fühlen uns sehr wohl“, sagt der 54-Jährige über seine kleine Familie − er und seine Frau haben einen elfjährigen Sohn. Schnell war für Janz klar, dass er in seinem neuen Wohnort ein Ehrenamt übernehmen möchte. So engagierte er sich seit 2009 in der Kommunalpolitik, war unter anderem Ratsherr und Mitglied des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales. Seine politische Heimat ist die CDU, deren Mitglied er auch ist.



Überlegungen beginnen Weihnachten 2015





Sein Weg in Richtung Bürgermeisteramt begann vor knapp zwei Jahren. Amtsinhaber Roland Krügel (CDU) habe während der Weihnachtsfeier der Ratsmitglieder mitgeteilt, dass er nicht mehr antreten werde, berichtet Janz. Während der Feiertage habe er sich gemeinsam mit seiner Familie intensiv Gedanken über eine mögliche Kandidatur gemacht. Sein Fazit: „Es passt in meine Lebensplanung und ich möchte mich beruflich verändern.“ Und die Qualifikation für das Bürgermeisteramt in einer 14 000-Einwohner-Stadt? „Die passt“, sagt Janz. Er habe vielfältige Erfahrungen gesammelt. Janz hat ein wirtschaftlich-technisches Studium als Diplom-Wirtschaftsingenieur abgeschlossen und anschließend nach eigenen Angaben Führungs- und Berufserfahrung im Handwerk, bei der Dekra und als Selbstständiger gesammelt. Derzeit arbeitet der 54-Jährige als Leiter der Gruppe für Immobilienwirtschaft bei den Stadtwerken Kiel.

Seine Grundsätze kann Janz in drei Worten zusammenfassen: „Wahrheit, Klarheit, Transparenz.“ Einen Schwerpunkt seiner Arbeit als Bürgermeister soll die Verkehrspolitik sein. „Der Verkehr muss raus aus Tornesch“, sagt Janz. Dafür will er die Stadt fahrradfreundlicher machen. Zudem sei er ein Freund einer möglichen Straßenbahn zwischen Uetersen und Tornesch, so Janz. Auch die Stadtkernentwicklung besitzt für den 54-Jährigen einen hohen Stellenwert. „Ich wünsche mir einen Platz für Veranstaltungen, der als Treffpunkt für alle Bürger dient.“ Seine persönliche Vision ist ein großes Gebäude in U-Form im Stadtzentrum. Janz betont jedoch: „Letztlich bestimmen Bürger und Politik.“ Die Wirtschaft in der Stadt zu stärken, das Rathaus fit für die Zukunft zu machen und einen Treffpunkt zu schaffen, an dem Ratsmitglieder und Bürger sich austauschen können − das sind weitere Punkte auf Janz’ Agenda.



Kandidatur für die CDU weiter möglich





Bevor der 54-Jährige auch offiziell als Bürgermeisterkandidat gilt, muss er allerdings noch eine formale Hürde überspringen. 115 Unterstützerunterschriften benötigt, wer als unabhängiger Kandidat antreten möchte. Gut 100 hat Janz bereits, gesammelt unter anderem während er im Edeka-Markt in Tornesch interessierten Bürgern Rede und Antwort stand. Auch heute ist Janz wieder von 10 bis 14 Uhr an der Esinger Straße 2 zu Gast. Gut möglich also, dass Janz anschließend die benötigten Unterschriften beisammen hat.

Am Ende könnte es allerdings auch so kommen, dass die Unterschriften gar nicht notwendig sind. Denn ausschließen, dass er als offizieller CDU-Kandidat antritt, möchte Janz nicht. Doch die Tornescher Christdemokraten um den Stadtverbandsvorsitzenden Daniel Kölbl lassen sich Zeit, die offizielle Nominierungsveranstaltung lässt auf sich Warten. Und deswegen betont Janz: „Ich möchte so oder so antreten.“ Frühzeitig habe er dies seiner Fraktion mitgeteilt. Anfang Juli legte er schließlich seine politischen Ämter nieder. Sein Rücktritt sorgte damals für Verwirrung innerhalb der Partei, galt er doch als aussichtsreicher CDU-Kandidat für das Bürgermeisteramt. Öffentlich zu einer unabhängigen Kandidatur bekennen, mochte sich Janz im Juli noch nicht. Heute erklärt der 54-Jährige: „Mein Mandat zu behalten, hätte zu Verstrickungen geführt.“ Nun könne er unbefangen an Themen herangehen.

Knapp sechs Monate sind es noch, bis die Tornescher am 6. Mai 2018 an die Urnen treten, um über das neue Stadtoberhaupt zu entscheiden. Mit Bernhard Janz steht nun der erste Kandidat fest. SPD und CDU sowie mögliche Bewerber aus der Verwaltung halten sich derweil noch bedeckt. Sicher ist allerdings: Wer auch immer Bürgermeister wird, tritt in große Fußstapfen. Denn Roland Krügel wird mit seinem Ausscheiden im Mai die Geschicke Torneschs 32 Jahre lang gelenkt haben.