Bauarbeiten verzögern sich

von Philipp Dickersbach

erstellt am 04.Nov.2017 | 16:46 Uhr

Mehr als eine Million Euro investieren Stadt und Abwasserbetrieb derzeit in Sanierung und Ausbau der Straße Am Moor in Tornesch. Entstehen soll ein verkehrsberuhigter Bereich, der insbesondere den Bedürfnissen der Anwohner entspricht. Die müssen auf die Fertigstellung der Arbeiten vor ihrer Haustür allerdings länger warten als geplant. Laut Verwaltung wird in dem Bereich bis weit ins neue Jahr hinein gearbeitet.

Am 7. März dieses Jahres erfolgte der offizielle Baubeginn für das Projekt, das ursprünglich am 15. Dezember fertiggestellt sein sollte. Dieser Termin ist mittlerweile nicht mehr realisierbar. Hauptgrund für die Verzögerung ist die vergleichsweise hohe Lage der vorhandenen Versorgungsleitungen im Erdreich, wie Sylvia Köhn vom Bau- und Planungsamt auf Nachfrage erläuterte. Bagger könnten deswegen kaum eingesetzt werden. Stattdessen sei Handschachtung gefragt, sprich der Einsatz von Schaufeln. Köhn sprach zudem von allgemein „schwierigen Bauverhältnissen“. Die Arbeiten seien deutlich aus dem Tritt geraten, betonte die Verwaltungsmitarbeiterin.

Der aktuelle Zeitplan sieht nun vor, den Abschnitt Brookkamp bis Kummerfelder Weg bis Ende November fertigzustellen. Für den Abschnitt vom Thujaweg bis zum Kummerfelder Weg war bislang geplant, die Herstellung der Regenwasserkanalisation sowie die Sanierung der Schmutzwasserkanalisation bis Dezember fertigzustellen und anschließend mit dem Straßenbau ab Thujaweg zu beginnen. Ob das gelingt, ist laut Köhn allerdings unklar. Ebenso wann die kompletten Arbeiten fertiggestellt werden können. Wöchentlich gibt es vor Ort eine Baubesprechung, um den aktuellen Stand sowie die nächsten Schritte zu besprechen, so Köhn.



Zwei Wochen ohne Telefon und Internet





Die Stadt betont derweil, dass die Erreichbarkeit der Grundstücke über die im Dezember anstehenden Feiertage sichergestellt werde. Nicht sichergestellt war in den vergangenen Wochen hingegen die Erreichbarkeit einiger Anwohner. Bei den Arbeiten wurde ein Kabel in Mitleidenschaft gezogen. Die Folge: Mehrere Anlieger hatten rund zwei Wochen weder Telefon noch Internet, wie sie auch gegenüber unserer Zeitung beklagten.

Während diese Panne mittlerweile behoben ist, tappen Passanten in dem Bereich derzeit im Dunkeln. Seit Donnerstag ist die komplette Straßenbeleuchtung ausgefallen. Betroffen ist laut Köhn neben der Straße Am Moor auch der Moorkamp. Schuld sei ein Kabelfehler, der bislang allerdings noch nicht lokalisiert werden konnte. „Wir sind uns aber fast sicher, dass er nicht im derzeitigen Baufeld liegt“, sagte die Bauamtsmitarbeiterin. Am Montag soll die Fehlersuche fortgesetzt werden. „Wenn der Wurm erstmal drin ist, dann richtig“, resümierte Köhn, die allerdings auch eine gute Nachricht mitteilen konnte: Die Kosten werden nicht steigen, die geplanten 1 044 000 Euro eingehalten.

Das Neubaukonzept für die Straße Am Moor entstand in enger Abstimmung mit den Anwohnern, die im Rahmen der Straßenausbaubeitragssatzung zur Kasse gebeten werden. Die Verkehrsberuhigung, der Ansatz, den Ausweichverkehr von der Ahrenloher Straße zu minimieren und das Ziel, eine Benachteiligung des landwirtschaftlichen Verkehrs zu vermeiden − alle drei Punkte sollen mit dem Bau verwirklicht werden. Zudem werden Regenwasserableitung und Schmutzwasserleitung auf den neuesten Stand gebracht.