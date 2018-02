Zeugenaufruf : Baggerschaufel in Groß Nordende gestohlen

Die Schaufel wurde von einem Baugrundstück in der Dorfstraße entfernt.

von Cindy Ahrens

05. Februar 2018, 14:14 Uhr

Groß Nordende | Eine Baggerschaufel wurde von einem Baugrundstück in Groß Nordende entwendet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es zu dem Diebstahl in der Dorfstraße bereits in der Nacht vom vergangen Donnerstag auf Freitag.

Ein Mitarbeiter einer Baufirma hatte den Mini-Bagger am späten Donnerstagnachmittag hinter dem im Bau befindlichen Gebäude abgestellt. Das spätere Diebesgut hatte dabei unter dem Bagger gelegen. Am nächsten Morgen fehlt die Schaufel dann.

Die Uetersener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die während der Nacht Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Etwaige Hinweise werden unter Telefon (04122) 70530 entgegengenommen.

