25-jähriges Bestehen : Awo-Kita Lüttkamp in Tornesch bekommt eine Bank als Dank

Künftige Schulkinder und deren Eltern spenden der Kindertagesstätte eine besondere Sitzgelegenheit.

von Heinke Ballin

19. Juni 2018, 13:15 Uhr

Tornesch | Nach den offiziellen Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Kita Lüttkamp waren jetzt die Kinder dran: Am Samstagvormittag ging es auf dem Gelände der Kindertagesstätte rund. Eltern und Erzieher hatten für alle 106 „lütte Lüttkamper“ die schönsten Spielstationen wie Torwandschießen, Eierlaufen, Entenangeln und anderes angeboten. Und natürlich auch mit selbst zubereitetem Fingerfood für das leibliche Wohl gesorgt.

Im Mittelpunkt des Festes an der Rostocker Straße stand allerdings auch die Verabschiedung der 26 Kinder, die jetzt nach den Sommerferien in die Schule kommen. Und die wurden reich beschenkt: Von der Kita Lüttkamp bekamen die „Plietschies“ jeweils ein T-Shirt mit ihrem eigenen Bild und Namen auf der Rückseite und einem aufgedruckten Bild ihrer ganzen Gruppe auf der Vorderseite. Dazu gab es den gesamten Portfolio-Ordner mit all den Dingen, die die Kinder in den Jahren in der Kita erarbeitet hatten sowie ein eigenes Kissen oder einen Rucksack.

Riesen-Überraschung für Kita-Leiterin Katrin Elsner, die alle Geschicke der Kita immer mit einem positiven „Wir schaffen das“ angeht: Elternvertreterin Nadine Marsian übergab ihr mit einem gereimten „Als Dank gibt es eine Bank“ von den zukünftigen Schulkindern und deren Eltern eine Bank mit den eingebrannten Namen aller Kinder, die schon bald die schöne große Linde auf dem Gelände umrunden soll und auch neben diesem sehr markanten Baum sogleich in „Besitz“ genommen wurde.