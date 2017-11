Schwerer Verkehrsunfall in Holm : Auto prallt gegen Baum: Fahrer lebensgefährlich verletzt

von Klaus Plath

erstellt am 17.Nov.2017 | 11:15 Uhr

Holm | Bei einem Verkehrsunfall auf der Uetersener Straße in Holm ist am späten Donnerstagabend ein 49 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann lenkte seinen Pkw aus Richtung Heist kommend auf der Bundesstraße in Richtung Holm. In einem Kurvenbereich geriet sein Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen, worauf der Wagenlenker seinen Pkw nicht mehr kontrollieren konnte. Der Wagen geriet auf den Grünstreifen und prallte anschließend seitlich gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste den Eingeklemmten aus seinem Fahrzeug befreien. Er kam ins Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden.