Ausstellung „Meer & mehr“ im Rathaus

erstellt am 03.Nov.2017 | 16:01 Uhr

„Meer und mehr“, so lautet der Titel einer Ausstellung mit Werken von Heide Staack, die von Mittwoch, 8. November, bis Mittwoch, 10. Januar im Rathaus an der Wassermühlenstraße zu sehen ist. Und zwar jeweils während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros. Eine Vernissage wird es diesmal nicht geben.

Die Ausstellende hat sich der Kunst schon in jungen Jahren verschrieben. Seit 1987 besucht sie die Malkurse der Volkshochschule Halstenbek und unternahm viele Malreisen nach Ischia, Malta, Mallorca, in die Toskana und nach Dänemark. Aber auch vor der eigenen Haustür entstanden die Aquarelle, die hauptsächlich Landschaftsbilder zeigen. Nach weiteren Seminaren und Workshops sind viele Bilder in Acryl und Mischtechnik entstanden.

Staack sagt über sich selbst: „Mein Malstil ist nicht fixiert und steif, sondern flexibel wie das Leben selbst. Wie die Stimmung, so male ich. Ich verstelle mich nicht, sondern bringe meine Gefühlswelt auf die Leinwand.“

Die Ausstellung im Foyer des Verwaltungsgebäudes kann kostenfrei besucht werden.