Formalien erfüllt : Ausschuss lässt alle vier Kandidaten für Wedels Bürgermeisterwahl zu

14. Januar 2022, 18:00 Uhr

Gernot Kaser, Tobias Kiwitt, Amtsinhaber Niels Schmidt und Christian Stolle dürfen am 6. März antreten. Für die Öffentlichkeitsvorstellung am 26. Januar gibt es begrenzte Plätze im Saal, die ausgelost werden.

Jetzt ist es amtlich: Mit erfolgter Prüfung der formalen Anforderungen hat der Gemeindewahlausschuss am Freitagnachmittag (14. Januar) Gernot Kaser, Tobias Kiwitt, Amtsinhaber Niels Schmidt und Christian Stolle (alle parteilos) offiziell als Kandidaten für die Wedeler Bürgermeisterwahl am 6. März zugelassen.

Alle drei Gegenbewerber des Amtsinhabers konnten mindestens 155 gültige Unterstützerunterschriften aufweisen. Als amtierender Bürgermeister blieb Schmidt dieser Schritt erspart. Die im Wedeler Rat vertretenen Parteien hatten darauf verzichtet, eigene Kandidaten ins Rennen zu schicken und bislang auch keine Wahlempfehlung ausgesprochen.

Die Kandidaten erhalten nun die Möglichkeit, sich im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung am Mittwoch, 26. Januar, vorzustellen. Organisiert wird der Abend im Rist-Forum des Johann-Rist-Gymnasiums, Am Redder 8, von der Stadt. Beginn ist um 19 Uhr.

Voraussichtlich Beschränkung auf 50 Plätze im Saal

Ziel sei, möglichst vielen Menschen Gelegenheit zu geben, in Präsenz an dem Abend teilzunehmen, heißt es aus dem Rathaus. Mit Blick auf die Infektionslage rechne man allerdings mit erheblichen Einschränkungen durch die Corona-Schutzmaßnahmen, sodass die Besucherzahl vor Ort voraussichtlich auf 50 Personen beschränkt werden müsse. Je nach Entwicklung der Lage schließt die Stadt aber auch eine Veranstaltung ganz ohne Besucher im Saal nicht aus.

Interessenten für einen der Plätze müssen sich bis Donnerstag, 20. Januar, mit einer formlosen Nachricht per E-Mail an die Adresse Kandidatenvorstellung@stadt.wedel.de oder per Postkarte inklusive Absender an die Stadt Wedel, Rathausplatz 3-5, 22880 Wedel anmelden. Die Plätze im Publikum werden anschließend verlost. Eine Benachrichtigung der Ausgelosten erfolgt am Freitag und Montag, 21. und 24. Januar.

Online-Übertragung geplant

Wer keine Benachrichtigung erhält oder von vorn herein entscheidet, die Veranstaltung von zu Hause aus zu verfolgen, gelangt über den Internet-Link www.wedel.de/kandidatenvorstellung zur Online-Übertragung der Veranstaltung.

Moderiert wird der Abend von Marc Ziertmann, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städteverbands Schleswig-Holstein. Wer vorab Fragen formulieren möchte, kann dies bis 25. Januar ebenfalls per Mail oder Postkarte an oben genannte Adressen tun. Diese werden nach Einsendeschluss an den Moderator übergeben, der die Auswahl daraus trifft. Die Stadt bittet um Verständnis, dass aufgrund des festen Zeitrahmens für die Vorstellung gegebenenfalls nicht alle Fragen berücksichtigt werden können.