Auf die Kanutour folgt eine Zeltnacht

„Das hätte ich mir in meiner 30-jährigen Kanutenzeit nicht träumen lassen. Da bin ich doch tatsächlich zum ersten Mal zu Bach gegangen“, berichtet Organisator Gerd Mettjes lachend von der Kanutour des Neuendeicher Elternvereins. Sie führte am vergangenen Sonnabend dreizehn Kinder und acht Elternteile auf die Luhe. „Wir machen die Kanufahrten schon seit 2001, und die Luhe ist unser Lieblingsfluss“, erläutert Mettjes.

Bei bestem Wetter startete die Gruppe morgens nach Betzen. Dort warteten schon die Leihkanus. Mehr als 20 Kilometer paddelten die Neuendeicher zum Zielpunkt, nach Bahlburg/Winsen, genossen die Natur, nutzten vorteilhafte Strömungen, mussten aber auch ein paar Stromschnellen meistern. Auf der Luhe waren viele Kanus unterwegs, da galt es auch auf andere Paddler zu achten. „Ich wollte einem offensichtlich ungeübten Paar helfen, dabei habe ich das Gleichgewicht verloren, und meine Frau und ich gingen über Bord. Zum Glück war das Wasser nicht so kalt“, erzählt Mettjes, dessen Pech den Kindern ein Sahnehäubchen auf den Paddelspaß bescherte. Nach viereinhalb Stunden war die Tour geschafft, und es ging ab nach Hause zum Grillen im Garten der Familie Mettjes − idyllisch direkt hinterm Deich.

Ein weiteres Vergnügen mit dem Elternverein steht am Sonnabend, 15. Juli, ab 17 Uhr an: Die Zeltnacht am Dörpshus mit gemütlichem Abend im Freien. Grillen, Stockbrotbacken und Geschichten lesen am Lagerfeuer stehen auf dem Programm. Bei schlechtem Wetter siedeln die Teilnehmer ins Dörpshus um. Mitmachen können kleine Kinder in Begleitung und Jugendliche mit Einverständniserklärung ihrer Eltern. Die Teilnahme kostet zwei Euro, Anmeldungen sind bis zum 7. Juli bei der Zweiten Vorsitzenden, Imke Rinkenbach, unter Telefon (0 41 22) 97 73 43 möglich.