Polizei sucht Zeugen : Auf der Straße überfallen und verprügelt: Uetersener muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Beschuldigt werden zwei Elmshorner. Die Polizei prüft den Tatzusammenhang mit einem Vorfall in Elmshorn.

von Klaus Plath

10. Juli 2020, 11:45 Uhr

Uetersen/Elmshorn | Wie die Polizei mitteilt, ist ein 37 Jahre alter Uetersener am Mittwochmorgen, 8. Juli, gegen 6.30 Uhr von zwei Elmshornern (24 und 49 Jahre alt) auf der Straße verprügelt und dabei schwer verletzt worden. Der 37-Jährige kam ins Krankenhaus.

Leut Polizei, hat sich die Tat am Uetersener Wiesengrund ereignet, das Opfer kannte die beiden später vorläufig Festgenommen. Am Tatort konnten alarmierte Polizisten unter anderem einen Baseballschläger beschlagnahmen. Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen.

Verbindung zu vorheriger Tat?

Sie geht jetzt auch der Frage nach, ob es einen Zusammenhang zur gefährlichen Körperverletzung in Elmshorn von Sonntag, 5. Juli, gibt. Am Sonntag waren, wie shz.de berichtet hat, ein 35 Jahre alter Mann aus Uetersen und ein 29-jähriger Elmshorner in einen Streit mit zwei weiteren Männern geraten. Der Streit eskalierte. Sowohl der Uetersener als auch der Elmshorner wurden mit einem Messer bedroht und durch dieses auch verletzt.

Ein 24-jähriger Tatverdächtiger konnte im Verlauife der Fahnung vorläufig festgenommen werden. Die Kripo sucht in beiden Fällen dringend Zeugen und Hinweisgeber. Diese melden sich unter Telefon (04121) 8030.

