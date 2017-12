Heist im Kreis Pinneberg : Audi rast ins Wohnzimmer - Unfallfahrer auf der Flucht

vergrößern 1 von 1 Foto: TVR-News 1 von 1

von Soenke Schierer

erstellt am 07.Dez.2017 | 07:32 Uhr

Heist | Schock um kurz vor Mitternacht in Heist (Kreis Pinneberg). Ein Ehepaar sitzt in seinem Wohnzimmer, als plötzlich ein roter Audi halb durch ein Fenster und halb durch die Hauswand kracht. Steine und große Teile des Mauerwerks werden durch die Luft geschleudert. Der männliche Bewohner des Hauses wird von umherfliegenden Mauerteilen am Kopf getroffen und muss später in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Frau erleidet einen Schock

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer in seinem Kleinwagen mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs, durchbrach die Hecke vor dem Haus und landete dann mitten im Wohnzimmer des Ehepaares. Er flüchtete nach dem Unfall, die Feuerwehr suchte nach ihm mit einer Wärmebildkamera.

Die Einsatzkräfte zogen den Unfallwagen aus dem Haus und räumte notdürftig die Steine weg. Danach sollte das riesige Loch in der Mauer provisorisch abgedichtet werden. In der Nähe der Unfallstelle nahm die Polizei zwei junge Männer vorläufig fest, auch sie fuhren einen Audi. Möglicherweise haben sich die Fahrer ein Rennen geliefert, das dann für den einen in der Hauswand endete.

Mit TVR-News

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?