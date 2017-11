Hauptausschuss : Amtshaus in Moorrege: Sicherheit katastrophal

vergrößern 1 von 2 Foto: Karl Heinz Stolzenberg 1 von 2

erstellt am 09.Nov.2017

Moorrege | Amtshaus-Neubau in Heist oder Sanierung und Erweiterung des Gebäudes in Moorrege, das war wieder einmal Thema im Hauptausschuss des Amtes Geest-und-Marsch-Südholstein (GuMS). Nach einer zähen Debatte votierten acht der anwesenden Bürgermeister für den Neubau, nur der Moorreger Gemeindechef Karl-Heinz Weinberger (CDU) stimmte dagegen. Ein weiterer enthielt sich der Stimme. Das Ausschussvotum geht als Empfehlung an den Amtsausschuss, der am 21. November tagt.

Zu der Entscheidung trug ein Bericht über eine Zusammenkunft mit Haus- und Grundeigentümern aus der Nachbarschaft des Moorreger Verwaltungsgebäudes bei. Bei den Gesprächen sei klar geworden, dass es massiven Widerstand gegen Erweiterungspläne am Moorreger Standort gebe, trug Amtsdirektor Rainer Jürgensen vor. Die Nachbarn seien entschlossen, alle juristischen Mittel zur Verhinderung der benötigten Anbauten zu nutzen. Eine solche Auseinandersetzung zieht erfahrungsgemäß Verzögerungen von fünf oder mehr Jahren nach sich, warnte Jürgensen.

Das eindeutige Votum für einen Neubau überraschte einige Zuhörer, denn zuvor hatte der Haselauer Bürgermeister Rolf Herrmann (CDU) viel Zeit darauf verwendet, die verschiedenen An- und Umbaumodelle für das Moorreger Gebäude vorzustellen, die eine Arbeitsgruppe zusammengetragen hatte. Die Pläne wurden auch als gut durchdacht bewertet, aber dann überwogen doch die Einwände gegen den derzeitigen Standort.

Karsten Schröder, Geschäftsführer von Scutum Solutions, einer Beratungsfirma für Personenschutz und Sicherheitskonzepte, machte mit drastischen Bildern auf Gefahren aufmerksam, die von verwirrten und gewaltbereiten Menschen wie etwa den sogenannten Reichsbürgern ausgehen. Die Sicherheitsvorkehrungen im derzeitigen Amtsgebäude bezeichnete er als katastrophal. Von den meisten Arbeitsplätzen aus gebe es keine sicheren Fluchtwege, sollte ein bewaffneter Angreifer dort Beschäftigte bedrohen. Es gebe außerdem kein Notrufsystem, keinen Ablaufplan für gefährliche Zwischenfälle und auch kein Deeskalierungstraining.

Die Freie Wahlgemeinschaft Hetlingen brachte ein dritte Variante ins Spiel: die Aufstockung der Bürgerbüros, die es derzeit in fünf der zehn Amtsgemeinden gibt. Zusätzlich sollte nach Meinung der Hetlinger geprüft werden, welche Aufgaben des Amts von Home-Office-Arbeitsplätzen erledigt werden können. Jürgensen wandte dagegen ein, dass die Arbeit im Amt mit Publikumsverkehr verbunden sei.

Den könne man schlecht daheim am Küchentisch abwickeln. Die anwesenden Bürgermeister konnten einer Aufgabenauslagerung in die Bürgerbüros nichts abgewinnen. Das wäre eine große zusätzliche Belastung der ehrenamtlichen Gemeindechefs und mit viel zusätzlicher Fahrerei verbunden. Sieben Stimmberechtigte lehnten den Hetlinger Antrag schließlich ab, zwei enthielten sich. Nur eine Stimme befürwortete den Vorschlag der Wahlgemeinschaft.

Intensiv wurde es, als es um die Kosten eines Neubaus ging, insgesamt etwa zehn Millionen Euro. René Götze vom Fachbereich Bauliche Angelegenheiten und Jens Neumann vom Fachbereich Haushaltswesen hatten verschiedene Finanzierungsmodelle parat, provozierten aber auch einigen Unmut mit dem Hinweis, wie gering die Mehrbelastung der Gemeinden pro Jahr und Einwohner sei.

„Mit dieser Summe können wir mehrere Schulen und Kitas bauen und außerdem die Feuerwehrausrüstung auf bestem Niveau halten und sie reden von einem Euro pro Nase und Jahr“, so die Schelte der Bürgermeister. Aber die Zustimmung zum Neubauprojekt behielt die Oberhand: „Ohne eine gute Amtsverwaltung könnten Schulen, Kitas und Feuerwehren gar nicht funktionieren“, sagte Ute Ehmke, Bürgermeisterin der Gemeinde Groß Nordende. Dazu aber brauche es zweckmäßige und sichere Arbeitsplätze, an denen sich die Beschäftigten auch wohlfühlen.