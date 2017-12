Alt und Jung feiern gemeinsam

vergrößern 1 von 2 Foto: eschke (2) 1 von 2

Die Gemeinde Heidgraben hat mit Unterstützung der Awo eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier für die Senioren im Ort ausgerichtet. Auf dem Programm standen Auftritte der Heidgrabener Liedertafel und der „Danzmüüs“, der Kindertanzgruppe des Heidgrabener Sportvereins.

Pünktlich zur Weihnachtsfeier für alle Heidgrabener ab 65 Jahren rieselte der Schnee an den Fenstern des Gemeindezentrums entlang und tauchte das Geschehen in weihnachtliche Stimmung. Die Eltern der Spielstunde hatten die Tischdeko gebastelt, die Bauhof-Mitarbeiter den Saal umgestellt und zwölf ehrenamtliche Awo-Helferinnen die Tische eingedeckt. Letztere sorgten zudem für die mehr als 100 Gäste, servierten Torte, Gebäck und Kaffee.

Bürgermeister Ernst-Heinrich Jürgensen begrüßte die Gäste und freute sich über die große Resonanz auf die Feier. Er erinnerte an die vielen Aktivitäten, die der älteren Generation in Heidgraben geboten werden. So hatte in 2017 die Gemeinde eine Ausfahrt nach Cuxhaven ausgerichtet, die Awo eine zur Seehundstation in Friedrichskoog, nach Meldorf und zum Mehlbüddelessen in Albersdorf, und mit dem SoVD-Ortsverband ging es nach Büsum und Lübeck. Hinzu kamen Awo-Nachmittage und kulturelle Veranstaltungen wie der Plattdeutsche Nachmittag.



Applaus für niedrigere Gebühren





Außerdem ließ Jürgensen das politische Jahr Revue passieren und berichtete, welche Investitionen die Gemeinde jüngst getätigt hat. Die Nachricht, dass die Abwassergebühren in 2018 um zehn Cent gesenkt werden und zudem der Frischwasserpreis von 1,70 auf 1,32 Euro fallen wird, löste spontanen Applaus aus.

Die „Danzmüüs“ des Heidgrabener SV unterhielten die Gäste mit ihrem niedlichen Auftritt. Die Älteren tanzten „Dornröschen“, „sie erzählen die Geschichte nur durch Bewegung, ohne Worte“, so Tanztrainerin Lena Lang. Und wirklich erkannten die Zuschauer auf der Bühne die guten Feen und die böse schwarze, das Dornröschen und die vielen Helfer im Schloss. Nach dem Erwachen führten alle einen Freudentanz auf. Die zweite Tanzgruppe aus jüngeren Kindern hatte sich als Schneemänner verkleidet und zeigte ein fröhliches Treiben im Schneegestöber. Mit „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ standen zum Abschied beide Altersgruppen auf der Bühne. Jürgensen bedankte sich bei jedem Kind mit einem Schokoladenweihnachtsmann.

Almuth Bretschneider, Pastorin der Uetersener Erlösergemeinde, richtete adventliche Worte an die Gäste. Marion Sörensen, Vorsitzende des Awo-Ortsvereins, las das „Eulenevangelium“ vor. Darin wird die Weihnachtsgeschichte rund um die Geburt Jesu aus der Sicht einer Eule erzählt. Rund 30 Sänger des gemischten Chors „Heidgrabener Liedertafel“ erfreuten die Gäste mit Liedern wie „Wir zünden tausend Lichter an“ und „Schmückt das Haus mit Palmzweigen“. Im Anschluss verteilten die Chormitglieder ihre Weihnachtshefte, und gemeinsam mit den Gästen wurden bekannte Weihnachtslieder gesungen.