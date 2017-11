Weihnachtsmarkt in Tornesch : Alles bleibt wie bisher − vorerst

vergrößern 1 von 3 Foto: Thomas Krohn 1 von 3

von Philipp Dickersbach

erstellt am 29.Nov.2017 | 16:30 Uhr

Tornesch | Seit 40 Jahren ist er eine feste Größe in der Adventszeit, der Weihnachtsbasar in Tornesch. Für kommenden Sonntag, 3. Dezember, lädt die Stadt auf das Gelände rund um das Rathaus zum Bummeln, Einkaufen und Klönen ein. Damit findet der Basar in altbewährter Form statt − und das, obwohl die Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Freien Wohlfahrtsverbände die Schirmherrschaft abgegeben hat. Doch einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Lokalpolitikern und Verwaltungsmitarbeitern, ist es gelungen, ein abwechslungsreiches Angebot auf die Beine zu stellen.

Eine Anfrage der Tornescher FDP im Hauptausschuss hatte im September 2016 den Stein ins Rollen gebracht, der schließlich dafür sorgte, dass die Arge die Schirmherrschaft über den Weihnachtsbasar niederlegte. Die Liberalen hatten sich unter anderem über die Einführung einer Standgebühr in Höhe von 100 Euro beschwert und sahen eine grundsätzliche Verschlechterung der Rahmenbedingungen.

Die Arbeitsgemeinschaft, in der sich Ehrenamtliche von DRK, Awo, Kirche, SoVD, BvD und paritätischem Wohlfahrtsverband engagieren, hatte daraufhin angekündigt, den Basar ab 2017 nicht mehr in der gewohnten Form organisieren zu wollen. Mehr als 30 Jahre lang war die Arge, deren Vorsitz alle zwei Jahre wechselt, für die Veranstaltung zuständig und beteiligte sich auch selbst mit Ständen. Vereine, Verbände, Hobbykünstler und Gewerbetreibende unterstützten mit einer Spende an die Arge die Ausrichtung der Weihnachtsfeier für die Senioren der Stadt. 2015 gingen 1280 Euro an die Arge, im Jahr davor 2100 Euro, 2013 waren es 1800 Euro.

Nach dem Rückzug der Arge stand der Weihnachtsbasar zunächst auf der Kippe, denn die Verwaltungskapazitäten zur Organisation der Veranstaltung seien eingeschränkt, hieß es aus dem Rathaus. Doch schnell wurde bei allen Beteiligten deutlich, dass der Wille zur Fortführung des traditionellen Angebots groß ist.

Ein Arbeitskreis, bestehend aus je einem Mitglied aus SPD-, CDU- und FDP-Fraktion sowie Verwaltungsmitarbeitern, wurde gegründet. Zweimal hat das Gremium in den vergangenen Monaten getagt, die Fäden der Organisation liefen bei Ilsemarie van den Borre aus dem Büro des Bürgermeisters zusammen. Ihr ist es zusammen mit den Arbeitskreismitgliedern und in Absprache mit der Arbeitsgemeinschaft gelungen, eine Mischung aus Bewährtem und Neuem auf die Beine zu stellen.

„Wir konnten viele alte aber auch neue Anbieter gewinnen und freuen uns, unseren zahlreichen Gästen eine große Vielfalt an weihnachtlichen Dekorationen, nützlichen Dingen, süßen und gehaltvollen Leckereien anbieten zu können“, so van den Borre. An zahlreichen Ständen finden sich Dinge zum Verschenken oder selber behalten − wie Schmuck, Schals, Töpferwaren, Handarbeiten, Kerzen, Taschen und süße, gehaltvolle Leckereien. Die Kulturgemeinschaft verkauft exklusiv ihren Tornesch-Kalender 2018 und die DRK-Kindertageseinrichtung Tornesch wird im Sitzungszimmer Esingen den jungen Gästen mit Bastelarbeiten die Zeit vertreiben.

Mehr als sechs Stunden hat der Basar geöffnet

Die Besucher können sich auf die schmackhafte Erbsensuppe vom DRK freuen. Zum Nachtisch bietet die Awo selbstgebackenen Kuchen an, der in einer Cafeteria im zweiten Obergeschoss des Rathauses angeboten wird. An zahlreichen Ständen gibt es Leckeres zu essen und Getränke − mit und ohne Alkohol. Der Weihnachtsbasar öffnet am Sonntag um 11.30 Uhr. Bis 18 Uhr können sich die Besucher im und am Rathaus vergnügen.

In welcher Form es die Veranstaltung im kommenden Jahr geben wird, ist derweil noch völlig offen. Geplant ist, dass der Arbeitskreis ein neues Konzept erarbeitet. Wahrscheinlich ist, dass die Standortfrage erneut auf den Tisch kommt. Immer wieder wurden Stimmen laut, die sich eine Ausrichtung im Zentrum der Stadt wünschen. Es wäre eine Rückkehr, denn bereits mehrfach wurde der Basar in den vergangenen Jahrzehnten auf dem Bahnhofsvorplatz ausgerichtet.