Alle wollen den Kita-Umzug

Waldkindergarten wird neu angesiedelt / Einstimmiger Beschluss im Bildungsausschuss

von

21. Februar 2018, 16:05 Uhr

Der Waldkindergarten zieht um. Der Bildungsausschuss der Stadt hat dafür grünes Licht gegeben. Wie bereits berichtet, gab es den Antrag der Wald-Kita-Leitung, in Langes Tannen zwei Krippengruppen einzurichten. Derzeit befindet sich die Schutzhütte der Kinder im Elementarbereich unweit des Awo-Kindergartens „Hus Sünnschien“.

Dort sollte bislang auch der notwendige Neubau für die beiden Krippengruppen entstehen, für die es andere Auflagen als für Kinder im Elementarbereich (drei bis sechs Jahre) gibt. Das Problem war die Erschließung. Es hätte massive Eingriffe in den Wald bedeutet. Insofern haben sich Stadtverwaltung und Kita-Leitung auf die Suche nach Alternativen begeben. Mehrere Varianten wurden diskutiert. Schließlich einigte man sich auf ein „Stangenwaldgrundstück“ auf der anderen Seite der Heigrabener Straße/ Ecke auf dem Flidd, das der Stadt gehört.

Als „Stangenwald“ werden junge Waldflächen bezeichnet. Die Bäume wachsen dabei in engem Abstand von einander und ragen senkrecht, wie Stangen, in den Himmel. Kronen können sie noch nicht ausbilden. Aufgabe der Waldwirtschaft ist es, die stärksten Bäume auszusuchen und ihnen die „Luft zum Atmen“ und so zur Kronenbildung zu geben, indem sie von umstehenden, schwächeren Bäumen, befreit werden. Sprich: kleinere Bäume werden gefällt. Und genau so stellt man sich in Uetersen die Symbiose mit der Wald-Kita vor − sofern behördliche Auflagen wie Waldabstandsflächen dieses erlauben. SPD und BfB hatten sich im Vorfeld der Sitzung mit dem Thema befasst und Anträge gestellt, denen nach kurzer Diskussion auch einstimmig gefolgt wurde.



Zebrastreifen als Überquerungshilfe





Der BfB-Antrag sah vor, dass die Angelegenheit sofort in den Bauausschuss verwiesen wird, der dann die notwendige Aufstellung eines Bebauungsplans in die Wege leitet. Weiterhin wollte die BfB durchgesetzt wissen, dass neben dem Neubau zusätzlich ein Gruppen- und ein Waschraum entsteht, so wie von der Kita-Leitung beantragt.

Die SPD wollte den Umzug ebenfalls. Außerdem sollte die Möglichkeit eines Zebrastreifens als Querungshilfe über die Heidgrabener Straße geprüft werden. Die Sozialdemokraten wollten zudem erreichen, dass der Bildungsausschuss über den Fortgang der Planungen berichtet wird.

Einstimmig wurde auch der Beschlussvorschlag der Verwaltung verabschiedet, der vorsah, deutlich zu machen, dass auf den Standort im Bereich „Hus Sünnschien“ aufgrund der schwierigen Erschließungssituation verzichtet wird. Bei Verwaltung und Politik hofft man nun, dass die Umsetzung der Pläne zügig erfolgen kann, denn die Warteliste bei Krippenplätzen ist in Uetersen lang. Und es gibt einen Rechtsanspruch auf einen solchen Platz.

Insgesamt 40 Krippenplätze sollen auch bei der lutherischen Erlöserkirche am Ossenpadd und der katholischen Christkönigkirche an der Sophienstraße entstehen.