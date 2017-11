Ärger über den „Laubtourismus“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Philipp Dickersbach

erstellt am 25.Nov.2017 | 16:05 Uhr

Laub, das in Tornesch an öffentlichen Straßen anfällt, lässt die Stadt kostenlos entsorgen. Doch dieser Service wird offenbar immer wieder missbraucht. Regelmäßig werden Säcke mit Gartenabfällen und Grünschnitt zu den für die Abholung vorgesehenen Exemplaren gestellt. Die Folge: Die Säcke bleiben häufig wochenlang liegen. Leidtragende sind die Anwohner.

CDU-Politiker Henry Braun brachte das Thema während der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses zur Sprache. „Wir müssen etwas gegen den Laubtourismus tun“, forderte Braun. Er verwies insbesondere auf den Pinnauring, wo er selbst einen entsprechenden Vorfall beobachtet habe. Zudem sei er von mehreren Anwohnern angesprochen worden, so Braun. Auch Rainer Lutz, Leiter der Stabstelle Umwelt und Wirtschaftskoordination, ist das Thema bekannt. Er berichtete von entsprechenden Vorfällen im Wachsbleicherweg.

Ein Landwirt, auf dessen Grundstück sich die Gartenabfallsammelanlage befindet, ist für die Abholung der Säcke zuständig − und prüft deren Inhalt genau. Befindet sich Grünschnitt oder anderer Gartenabfall darin, bleiben die Säcke zunächst liegen. Irgendwann lässt die Stadt Tornesch die Säcke schließlich abholen, bleibt auf den Kosten allerdings sitzen.

„Ich finde, das ist eine bodenlose Frechheit“, sagte Braun. Er plädierte dafür, die Kosten den Verursachern aufzuerlegen. Doch die zu ermitteln ist schwierig. Selten gibt es in den Säcken Hinweise auf die Herkunft der Gartenabfälle. „Wenn wir sie zuordnen können, wenden wir uns selbstverständlich an den Verursacher“, betonte Lutz. Tipps und Hinweise erhofft sich der Verwaltungsmitarbeiter dabei auch von aufmerksamen Anwohnern.

Die Laubabholung wurde in Tornesch vor zirka 20 Jahren eingeführt − zunächst für den Lindenweg. Nachdem sich Anwohner über die enormen Laubmengen beschwert hatten, kam die Stadt ihnen mit dem kostenlosen Angebot entgegen. „Es dient dazu, die Akzeptanz des städtischen Baumbestands zu verbessern“, erläuterte Lutz. Die Zahl der Straßenbäume wuchs stetig und somit gibt es in der Stadt mittlerweile kaum noch einen Bereich, in dem die kostenlose Laubabholung nicht gilt. Ein Service, dessen Zukunft durch Fehlbefüllungen jedoch in Frage gestellt werden könnte. Lutz appelliert deswegen an die Tornescher: „Wenn das weiter einreißt, machen wir uns das kostenlose Angebot selbst kaputt.“