Adventsmarkt in der Waldorfkita

erstellt am 25.Nov.2017 | 16:05 Uhr

Am heutigen Sonnabend öffnet der Waldorfkindergarten in Uetersen von 11.30 bis 15.30 seine Pforten zu einem stimmungsvollen Adventsmarkt für Groß und Klein. Besucher können an verschiedenen Ständen selbst gebastelte kleine Weihnachtsgeschenke aus Naturmaterialien erwerben.

Kinderbücher, ansprechende Postkarten sowie ausgewählte Literatur werden an einem gut sortierten Bücherstand angeboten. In einem Verkaufsstübchen können die Kleinen selbstständig handgefertigte Kleinigkeiten einkaufen. Die Apfelpresse, für die der Waldorfkindergarten mittlerweile bekannt ist, steht wieder bereit, um aus guten Äpfeln der Region erfrischenden Apfelsaft herzustellen. Mit Saft, Kaffee, Tee, Kuchen und „Herzhaftem aus aller Welt“ kann sich jeder nach Belieben stärken.

Kinder können in der Bastelecke mit Baumrinde, Moos, Tannenzapfen und anderen Materialien kreativ sein. Mit dem Tischpuppenspiel „das Laternenmädchen“, das für Kinder und Erwachsene aufgeführt wird, bietet sich ein Einblick in die pädagogische Arbeit der Waldorfkita. Darüber hinaus können Interessierte die Räumlichkeiten kennenlernen. Zu finden ist die Kita in der E.-L.-Meyn-Straße 1a (Eingang J.-H. Fehrsweg).