Vereinsleben : ADFC: Neuer Ortsclub in Uetersen

Der Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) will in Uetersen einen eigenen Ortsverein aufbauen. 60 Interessierte haben sich bereits registrieren lassen. Dieser Stamm trifft sich in monatlichem Rhythmus, um erste Projekte zu diskutieren.

von

22. Februar 2018, 15:00 Uhr

Der Ortsverein des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) nimmt immer konkretere Formen an. Inzwischen treffen sich am Vereinsaufbau Interessierte monatlich in den Räumen der Gastronomie des Tennisvereins Uetersen, um über die ersten Vorhaben zu sprechen. Jüngst war auch die Präsenz in der Öffentlichkeit ein Thema. Aufgebaut werden soll dafür ein Internetauftritt. Auf dieser Homepage sollen später die Termine wie Zusammenkünfte und Touren veröffentlicht werden.

Insbesondere möchte der ADFC-Ortsverein die Situation für Radfahrer im Stadtgebiet verbessern. Das, sagt Georg Janßen, einer der Initiatoren für die Gründung des Uetersener Ortsvereins, soll im Schulterschluss mit den Politikern geschehen. Derzeit werden Fragen entwickelt, die den Fraktionen zugeleitet werden sollen. „Wir wollen mit der Politik vor Ort ins Gespräch kommen“, so Janßen. Auch Touren werden schon geplant, zum Beispiel Feierabend-Törns vom Tornescher Rathaus aus. Es gibt bereits eine Gruppe innerhalb des Uetersener ADFC, die solche Touren ausarbeiten will. Auch Mehrtagesfahrten sind nicht ausgeschlossen. Ein Tourenleiterseminar soll Interessierten Tipps und Tricks vermitteln, um eine Tour erfolgreich durchführen zu können. Das Seminar wird vom ADFC in Neumünster angeboten.

Diese und weitere Themen werden auch Gegenstand des nächsten Mitgliederabends sein, der Interessierte am Dienstag, 27. Februar, von 19.30 Uhr an, am Fourniermühlenweg zusammenführen soll. Gäste sind, wie immer, herzlich willkommen.