Abarbeiten, was auf dem Weg ist

von Philipp Dickersbach

erstellt am 08.Sep.2017 | 16:05 Uhr

Die politische Sommerpause neigt sich in Tornesch dem Ende entgegen. Ob Verkehr und Infrastruktur oder Haushalt und Finanzen − für die kommenden Monate stehen zahlreiche Themen auf der Agenda von Politik und Verwaltung. Unsere Zeitung hat mit den Spitzen der drei im Rat vertretenen Parteien gesprochen. Im heutigen Teil der Interview-Serie erläutern SPD-Fraktionschefin Verena Fischer-Neumann und der Vorsitzender des Ortsvereins, Manfred Mörker, was für sie ganz oben auf der Prioritätenliste steht und was sie von einer Stadtbahn zwischen Uetersen und Tornesch halten.

Frage: Knapp neun Monate sind es noch bis zur Kommunalwahl. Welche Themen stehen bis dahin auf ihrer Agenda? Was will die SPD anschieben beziehungsweise erreichen?

Manfred Mörker: Erstmal müssen wir das abarbeiten was wir angeleiert haben. Das ist zunächst das Baugebiet Tornesch am See. Da gibt es für uns noch Klärungsbedarf, das werden wir auch im nächsten Bauausschuss formulieren. Ganz wichtig ist für uns die Kita Seepferdchen.

Verena Fischer-Neumann: Der Bau der Kita hat für mich Priorität. Das ist nichts was „nice-to-have“ ist, sondern existenziell. Da müssen wir in die Puschen kommen. Wobei wir als Politik da nicht mehr viel tun können, die Beschlüsse sind gefasst, es ist alles angeschoben, es ist jetzt verwaltungsseitig und planerisch alles zu organisieren. Aber der Kita-Bau ist für mich auf der Prioritätenliste ganz oben.

Mörker: ...wobei sich der Kreis momentan ein bisschen als Bremse erweist. Zum Beispiel, wenn Planungen zurückgewiesen werden, etwa weil das Außengelände zu groß ist. Das hält furchtbar auf.

Frage: K22, Stau an der Kreuzung Esinger Straße/Ahrenloher Straße und lange Wartezeiten am Bahnübergang vor Prisdorf. Das Thema Verkehr spielte in den vergangenen Monaten eine wichtige Rolle. Welche Maßnahmen können Ihrer Meinung nach – zeitnah – zu einer Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur beitragen?

Mörker: Im Bauausschuss haben wir ja angeschoben, dass die Rechtsabbiegerspur in der Esinger Straße gebaut wird. In Schulnoten gesprochen, erreicht man dadurch in dem Bereich eine Verbesserung von einer Sechs zu einer Vier. Das heißt, die Entlastung wird in dem Bereich nicht sehr stark sein, aber immerhin ist es schon mal eine Entlastung.

Was uns seit Jahren am Herzen liegt, ist, dass der Bau der K22 endlich vorankommt. Man hört von Jahr zu Jahr aber nur ,der Planfeststellungsbeschluss kommt im nächsten Jahr‘. Jetzt sind ja auch wieder irgendwelche Tierchen dazwischen gekommen und die Damen und Herren von der IG Südtangente sind ja auch sehr aktiv und bemüht, uns Knüppel zwischen die Beine zu werfen.

Fischer-Neumann: Solange ich Kommunalpolitik mache, steht das Thema K22 auf der Agenda. Wir wollen sie, und das möglichst schnell. Ich sehe die K22 als einzige realisierbare Möglichkeit, um echte Entlastung für den Ortskern zu schaffen. Aber wir können es als Stadt nicht alleine bewegen, da hängen wir von Kreis und Land ab.

Was halten Sie von der Idee eines vierspurigen Ausbaus der Ahrenloher Straße?

Mörker: Das halte ich für ziemlich utopisch.

Fischer-Neumann: Noch ist das sicherlich kein Thema. Und wünschen tut sich das an der Ahrenloher Straße sicherlich auch niemand. Auf unserer Prioritätenliste ist ein möglicher vierspuriger Ausbau nicht besonders weit oben.

Und was halten Sie von einer Stadtbahn zwischen Uetersen und Tornesch?

Fischer-Neumann: Das halte ich gelinde gesagt für Schwachsinn. Es würde sehr teuer werden und der Nutzen ist vergleichsweise gering. Außerdem würde die Trasse ja wahrscheinlich über die Kreuzung Esinger Straße/ Ahrenloher Straße führen, und die ist eh schon überlastet.

Eine mögliche Alternative ist, auf der Trasse einen Radschnellweg zu schaffen, weil ja viele Radler zwischen Uetersen und Tornesch unterwegs sind. Und wenn man die Strecke geradliniger machen könnte, wäre das wunderbar. Aber eine Stadtbahn ist komplett abwegig.

Mörker: Es besteht ja bereits eine Trasse, diese als Radschnellweg auszubauen, ist eine gute Möglichkeit. Und das würde meiner Meinung nach auch nicht sonderlich teuer sein.

Fischer-Neumann: Wenn man in Uetersen in die Bahn einsteigt, muss man ja auch erst zu dem Haltepunkt kommen. Entweder mit dem Auto, was ganz unglücklich ist, oder ich fahre mit dem Fahrrad. Dann gibt es einen weiteren Übergang, und das kostet ja zusätzlich Zeit, weil man immer einen Puffer einplanen muss. Interessant wäre die Bahn also vor allem für diejenigen, die den Bahnhaltepunkt zu Fuß erreichen könnten. Die Zahl wäre aber überschaubar, von daher bringt es einfach nichts.

Mörker: Es werden ja auch Radschnellwege von Hamburg in die Metropolregion geplant, etwa von Elmshorn in die Hansestadt. Von daher wäre es optimal, wenn man von Uetersen aus über Tornesch den direkten Zugang schaffen würde.

Und was sagen Sie zum Umbau der Fahrradgarage?

Fischer-Neumann: Das war ja eine mühsame Kompromissfindung. Von einem ganz offenen Modell hin zu einem, bei dem die bestehende Fahrradgarage bleibt, aber luftiger und heller wird. Im Grunde versuchen wir, mit der neuen Fahrradgarage alle Nutzertypen zu bedienen. Egal ob sie hochwertige E-Bikes fahren oder nur ältere Räder. Deswegen wäre es schön, wenn die Garage auch mal fertig wäre. Aber nach der langen Diskussion um die Garage, ist es schön, dass wir nun so weit sind, wie wir sind.

Mörker: Wir hatten ja gehofft, dass im Sommer Baubeginn ist. Doch es kamen ja Brandschutzbestimmungen dazwischen, wo nachgebessert werden musste.

Thema Finanzen: Die Haushaltslage ist angespannt. Die CDU hat dafür regelmäßig die Sozialdemokraten zumindest mitverantwortlich gemacht. Zu Recht?

Fischer-Neumann: Nein, das haben sie nicht zu Recht gemacht. Das wissen die Kollegen auch. Denn zum Beispiel bei den Gewerbesteuereinnahmen gibt es Dinge, die wir nicht sofort auffangen können. Insgesamt haben wir ein solides Fundament. Das zeigt sich auch im Rahmen der Entwicklung der Eröffnungsbilanz. Aber wir haben im Moment schon das Problem, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Deswegen haben wir ja auch die Kubus [Kubus Kommunalberatung Service GmbH; Anm. d. Red.] beauftragt, dass sie alles mit uns durchgeht. Ich bin nicht sicher, ob dabei rauskommt, dass es viel Einsparpotenzial gibt. Doch zumindest haben wir das Thema dann einmal geklärt. Das schöne an dem Prozess ist ja, dass wir Transparenz bekommen und wir gucken können, ob es Stellschrauben gibt, an denen wir drehen können.

Mörker: Es ist natürlich Aufgabe der Opposition, das, was wir beschließen, in Frage zu stellen. Ich vermisse dabei aber ein bisschen die Sachlichkeit, mir regiert da zu sehr der Populismus. Ich finde das schade, denn es ist nicht unbedingt die Schuld der Politik, dass sich die finanzielle Lage so entwickelt hat. Wenn plötzlich Einnahmen von einem großen Gewerbesteuerzahler wegfallen, da muss man versuchen, das irgendwie wieder aufzufangen.

Was mich am meisten geschmerzt hat war, dass wir den Kita-Taler streichen mussten. Ich sage bewusst mussten, weil wir nicht der Überzeugung sind, dass der Kita-Taler in irgendeiner Weise überflüssig ist, sondern weil es bestimmte finanzrechtliche Vorschriften gibt, die man einhalten muss, wenn man den Haushalt wieder auf eine gerade Bahn bringen möchte. Und dazu gehört eben auch, dass man die freiwilligen Leistungen streicht. Wir haben dafür viel Kritik erhalten, verständlicherweise. Aber es gab für uns dabei keinen Ermessensspielraum.

Gibt es für sie im Zuge der Kubus-Untersuchung des Haushalts rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen?

Fischer-Neumann: Formal nicht, erstmal sollen sich die Experten alles anschauen. Anschließend muss man allerdings abwägen und sagen: ‚Bestimmte Sachen gehen und andere nicht‘.

In Oha entsteht ein 57 Hektar großes Gewerbegebiet als Erweiterung des Businessparks. Wie bewerten Sie die Entwicklung Torneschs als Wirtschaftsstandort?

Fischer-Neumann: Die sieht sehr gut aus. Das liegt daran, dass Tornesch eine gute Lage hat und wir versuchen, vorsorgend Flächen zu erwerben. Insgesamt ist die Situation in der Metropolregion ja sehr gut. Und Verwaltung und Politik in Tornesch versuchen, das zu befördern und niemandem Knüppel zwischen die Beine zu werfen.

Mörker: Ich denke, dass es in Tornesch eine sehr vorausschauende Planung gibt. Wir hatten jüngst ein Gespräch mit der WEP, bei dem deutlich wurde, dass der Bedarf an Gewerbeflächen vorhanden ist.





