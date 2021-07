Zwölfjährige aus Tornesch : Maggie Salomon spielt Hauptrolle in Fernsehkrimi-Reihe

Es ist nicht das erste Mal, dass die Schülerin vor der Kamera steht: Vor zwei Jahren war sie in dem Kinofilm „Das Leben meiner Tochter“ in einer Hauptrolle zu sehen. Dieses Mal spielt sie ein entführtes Mädchen.

Tornesch | „Ein Mädchen wird entführt und die Ermittlungen bringen alle Beteiligten in Lebensgefahr“ – so beschreibt der NDR seinen 17. Film in der Reihe „Nord bei Nordwest“. „Der Ring“ ist der Arbeitstitel der Geschichte, in deren Mittelpunkt wieder Hinnerk Schönemann als Kommissar und Tierarzt Hauke Jacobs stehen. Gemeinsam mit Jana Klinge als Kommissarin Hann...

