Hilfe für Feuerwehrkameraden : Für Flutopfer: Zwei Zwölftonner bei Uetersener Feuerwehr mit Spenden beladen

Der Aufruf der Freiwilligen Feuerwehr Uetersen, Kleiderspenden für Feuerwehrleute in den Hochwasserkatastrophengebieten in die Wache zu bringen, ist auf enorme Resonanz gestoßen. Zwei Zwölftonner-Lkw wurden beladen.

Uetersen | Dass auf die Uetersener Feuerwehrkräfte nicht nur bei Einsätzen vor Ort Verlass ist, sondern dass sie auch Feuerwehrkameraden in Not unterstützen, bewiesen sie mit ihrer jüngsten Aktion: Sie folgten dem Aufruf der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft, Feuerwehrkameraden, die in den Hochwassergebieten Hab und Gut verloren haben, durch Kleiderspenden zu unte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.