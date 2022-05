Modellautorennen in Uetersen : Pfingsten auf dem Rosenring: MAC bittet zum Offroad Cup

Benzingeruch in der Luft, wenn zu Pfingsten der Offroad Nord Cup auf dem Uetersener Rosenring an der Großen Twiete gestartet wird. Der MAC bittet an die Rennstrecke und freut sich dabei auf Zaungäste.

Uetersen | Der Verein MAC Uetersen mit Sitz an der Großen Twiete 114, veranstaltet nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder ein Rennen. Zusammen mit dem Dachverband DMC (Deutscher Minicar Club) wird beim Offroad Cup Nord an drei Tagen auf dem Rosenring die beste Fahrerin oder der beste Fahrer gesucht. Zuschauer sind herzlich willkommen. In Gruppen von...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.