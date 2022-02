Krieg in der Ukraine : Zoya Beitin aus Uetersen bangt um ihre Familie in Mariupol

Die 55-jährige Zoya Beitin lebt seit 16 Jahren in Deutschland. Mit großer Sorge blickt sie derzeit in die Ukraine, wo mehrere Verwandte leben. Einige hat sie telefonisch noch nicht erreicht.

Uetersen | „Putin will die ganze Ukraine, mit dem Osten begnügt er sich nicht.“ Zoya Beitin ist sich da ganz sicher. Die 55-Jährige ist Ukrainerin, lebt aber seit 2006 in Deutschland. Beitin ist zum zweiten Mal verheiratet und arbeitet in der Diakoniestation Uetersen. Derzeit bangt sie um das Schicksal ihrer Familie – ihren Bruder, ihre Nichte und ihre Enkeltoch...

