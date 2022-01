Menschenleben in Gefahr : Wohnung verqualmt: Feuerwehr Uetersen rettet einen Mann

Offenbar wurde das Essen auf dem Herd vergessen. Das war der Grund für einen Feuerwehreinsatz in Uetersen. Ein Bewohner hatte sich dabei augenscheinlich eine Rauchvergiftung zugezogen.

Uetersen | Zahlreiche Feuerwehrkameraden eilten am Montag (17. Januar) gegen 10.30 Uhr mit ihren Fahrzeugen zur Straße Am alten Sportplatz. Dort piepte ein Rauchwarnmelder. Nachbarn hatten zudem Rauch wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Der Verdacht: Es befindet sich noch ein Mensch in der betreffenden Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Z...

