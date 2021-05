Windpark Uetersen : Neue Repowering-Pläne sollen Vetos der Nachbargemeinden aushebeln

Damit Moorrege, Tornesch und Heidgraben nicht mehr zustimmen müssen, soll laut Verwaltung in Absprache mit dem Vorhabenträger Planet Energy planerisch nun ein anderer Weg beschritten werden.

Uetersen | Wie geht es weiter in Sachen Repowering im Windpark Uetersen? Die Politiker im Ausschuss für Bau- und Verkehrswesen haben am Donnerstag (27. Mai) die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis genommen. Diese hatte den Politikern mitgeteilt, dass man nach dem Nein aus Moorrege in Absprache mit dem Vorhabenträger Planet Energy planerisch nun einen and...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.