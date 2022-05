Beteiligung am neuen Windpark : Bürgerenergiegenossenschaft in Uetersen gegründet: Erste Anteile verkauft

In Uetersen ist man sich einig: der Windpark wird repowert. Und daher geht auch die Uetersener Bürgerenergiegenossenschaft jetzt an den Start. Die Genossenschaft möchte Anteile in Höhe von 8,2 Prozent erwerben.

Uetersen | Geschafft! Die Genossenschaft „Neue En...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.