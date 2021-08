Infoabend : Wie Bürger sich an einer Energiegenossenschaft beteiligen können

Ein Einstieg an der geplanten Bürgerenergiegenossenschaft Uetersen ist ab 250 Euro möglich. Die Initiatoren wollen am Freitag (27. August) über das Vorhaben informieren.

Uetersen | Die Initiatoren der Bürgerenergiegenossenschaft für die Region Uetersen laden zu einem Informationsabend für Freitag ( 27. August) in die Stadthalle an der Berliner Straße ein. Der Abend dort beginnt um 19 Uhr. Seit dem Frühjahr wird die Gründung der Genossenschaft vorbereitet und jetzt findet eine Informationsveranstaltung in Präsenz statt. Die Gr...

