Betrugsversuch aufgeflogen : WhatsApp-Fake: Falscher Sohn will Uetersenerin um ihr Geld bringen

Eine Uetersenerin hat richtig reagiert: Als sie eine WhatsApp-Nachricht unbekannter Herkunft erhält und der Absender – vermeintlich ihr Sohn – nach Geld fragt, wird die Frau hellhörig.

Uetersen | Wie die Polizei am Dienstag (15. März) mitgeteilt hat, haben Betrüger am Montag versucht, eine 50-Jährige aus Uetersen um ihr Geld zu bringen, indem sie sich über WhatsApp als ihr Sohn ausgaben. Die Polizei warnt: In den letzten Wochen war es bereits zu ähnlichen Taten in Norderstedt und Kaltenkirchen gekommen, bei denen die Betrüger hohe Geldbeträge ...

