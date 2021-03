Wettbewerb für Klimaschutz : Tornesch nimmt zum vierten Mal in Folge am Stadtradeln teil

Die Aktion läuft vom 17. Mai bis 6. Juni. Für Teilnehmer, die mehr als 100 Kilometer radeln, winken Prämien.

Tornesch | Zum vierten Mal in Folge beteiligt sich Tornesch am bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Alle Interessenten, die in Tornesch wohnen, arbeiten, eine Schule besuchen oder einem Verein angehören, sind aufgerufen, sich zu beteiligen und sich online anzumelden. Gutscheine werden verlost Die Aktion findet in dem Zeitr...

