Nach Starkregen : Vollgelaufener Keller in Uetersen – wenige Unwetter-Einsätze im Kreis Pinneberg

Die Feuerwehr Uetersen musste am frühen Donnerstagmorgen ausrücken, nachdem es zuvor stundenlang geregnet hatte. Sonst gab es laut der Leistelle aber nur wenige Einsätze im Kreis.

Uetersen | Ein Tiefdruckgebiet mit kompakter Regenzone hat zum Monatswechsel in Schleswig-Holstein zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Der starke, anhaltende Regen sorgte am Donnerstagmorgen (1. Juli) auch in Uetersen (Kreis Pinneberg) für einen Alarm. Dabei galt es, einen Keller leer zu pumpen. Das Wasser dort stand bis zu acht Zentimeter hoch. Proble...

