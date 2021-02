Weltgebetstag in Uetersen : Virtueller Besuch bei den Frauen in Vanuatu

2021 haben Frauen aus Vanuatu die Weltgebetstags-Liturgie erarbeitet. Das Land ist Südseeidyll und Problemzone zugleich.

Uetersen | Am Freitag, 5. März, ist Weltgebetstag. Auch in Uetersen. Diesmal wird er pandemiebedingt in einer etwas anderen Form stattfinden. Frauen aus den beiden evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in Uetersen, Erlöser und Am Kloster, haben sich zusammenge...

