Frau Holle mal anders : So interpretiert die Uetersener Hagebuttenbühne den Märchen-Klassiker

Wer kennt es nicht, das Märchen von Frau Holle? In Uetersen wird der alten Frau, die die Kissen ausschüttelt und es so auf der Erde schneien lässt, im Weihnachtsstück ein ganz neuer Charakter gegeben.

Uetersen | „Frau Holle – Die Hüterin der Märchenwelt“ – so heißt das diesjährige Weihnachtsmärchen der Uetersener Hagebuttenbühne, das am Sonnabend und Sonntag (27. und 28. November) sowie am Sonnabend (4. Dezember) in der Turnhalle Parkstraße 1a zur Aufführung gebracht wird. Es gelten die 3G-Regel beziehungsweise die dann geltenden Corona-Regeln. Karten gibt es...

