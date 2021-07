Wegen Bauarbeiten : Straße Bi de Möhl in Tornesch einen Tag teilweise gesperrt

Es wird eine Vollsperrung auf Höhe der Hausnummer 12 eingerichtet. Dann ist kein Durchkommen für den Autoverkehr. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Tornesch | Autofahrer in Tornesch müssen sich für einen weiteren Tag auf Einschränkungen einstellen. Die Straße Bi de Möhl in Tornesch wird von Montag bis Dienstag (19. bis 20. Juli) auf Höhe der Hausnummer 12 voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund dafür sind Bauarbeiten, da an dieser Stelle ein Hausanschluss hergestellt werden muss. So ve...

