Wasserschaden und Fensteröffnung : Uetersener Feuerwehr muss Spezialwerkzeug einsetzen

In der Schmiedestraße mussten die Kameraden Wasser absaugen, im Eichenweg ein Fenster zu einer Wohnung öffnen. Der befürchtete medizinische Notfall war jedoch nicht eingetreten.

Uetersen | Die Freiwillige Feuerwehr Uetersen (Kreis Pinneberg) hatte am Wochenende zwei Einsätze abzuarbeiten. Das teilte Maike Pagelkopf von der Social-Media-Gruppe der Rosenstädter Wehr gegenüber shz.de mit. Am Sonnabend (19. Juni) wurden die Retter alarmiert, nachdem in einer Wohnung an der Schmiedestraße in Uetersen ein Wasserschaden festgestellt worden ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.