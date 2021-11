Keller steht unter Wasser : Wasserrohrbruch in Tornesch: Feuerwehr pumpt Keller aus

Gegen 6.45 Uhr haben die Bewohner den volllaufenden Keller in dem Einfamilienhauses gemeldet. Die freiwilligen Helfer waren mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

