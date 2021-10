Nach dem Museumsbrand : Es wird weiter gezündelt in Langes Tannen von Uetersen – Waldkita ist Opfer

Wieder Feuer in Langes Tannen: Zum zweiten Mal in 2021 ist die Waldkita Leidtragende. Wie zuletzt am 6. Juni dieses Jahres wurde auch in der Nacht zum Sonnabend gekokelt, wobei ein Holztisch der Kita vernichtet wurde.

Uetersen | Fassungslosigkeit bei Eilika Plath. Die Leiterin des Kindergartens der Christuskirche Uetersen (Kreis Pinneberg), welche auch den Waldkindergarten in Langes Tannen unterhält, muss abermals einen Verlust verkraften. Denn erneut haben Unbekannte mutmaßlich in der Nacht zum Sonnabend (30. Oktober) einen Holztisch mitten im Uetersener Stadtwald angezündet...

