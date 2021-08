Feuer im Hochhaus : Vollalarm für die Feuerwehr Uetersen: Verletzter bei Küchenbrand

Letztlich war es „nur“ Essen auf Herd, das am Sonntagabend zu einem Einsatz der Feuerwehr geführt hatte. Dennoch gab es einen Verletzten. Ein Bewohner des Hochhauses An der Klosterkoppel 10 erlitt eine Rauchvergiftung.

Uetersen | Zwei Einsätze galt es für die Freiwillige Feuerwehr Uetersen (Kreis Pinneberg) am Sonntagabend (29. August) abzuarbeiten. Gegen 19.25 Uhr löste die Leitstelle in Elmshorn Vollalarm aus, nachdem im Hochhaus An der Klosterkoppel 10 ein Feuer in einer Etagenwohnung gemeldet worden war. Während des laufenden Einsatzes gab es dann eine zweite Alarmierung. ...

