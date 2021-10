Fiat-Transporter als Ziel : Versuchter Auto-Diebstahl in Moorrege: Verdächtiger flüchtet vor der Polizei

Zwei Männer haben sich auf dem Gelände eines Autohauses an einem Fiat-Transporter zu schaffen gemacht. Die alarmierten Polizeibeamten konnten einen Tatverdächtigen festnehmen, von dem anderen fehlt bislang jede Spur.

Moorrege | Zwei Männer sollen am frühen Mittwochmorgen (6. Oktober) versucht haben, an der Pinneberger Chaussee in Moorrege (Kreis Pinneberg) einen Transporter vom Gelände eines Autohauses zu stehlen. Das hat Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, mitgeteilt. Nach einer kurzen Verfolgung haben Polizisten einen der beiden Tatverdächtige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.