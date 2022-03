Spielabbruch : Verletzung überschattet Handball-Derby in Tornesch

Eine Spielerin des HC Quickborn knallt unglücklich mit dem Kopf auf den Hallenboden und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Das Spiel wird beim Stand von 14:12 für den TuS Esingen nach 37 Minuten abgebrochen.

Tornesch | Derby-Time in der Pokalrunde der weiblichen B-Jugend Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein. Über 100 Zuschauer wollten das Spiel am Donnerstagabend (10. März) in der Tornescher Sporthalle miterleben. Team setzt Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine Schon in der Aufwärmphase setzten die Esinger Spielerinnen ein Zeichen: Mit „Stoppt WAR“-Aufwärm-T-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.