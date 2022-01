Tornescher Weg in Uetersen : Unfall um Mitternacht: Auto rammt Verkehrsschild und verliert Ölwanne

Der mutmaßliche Verkehrsunfall hat am Sonnabend (8. Januar) einen Feuerwehreinsatz hervorgerufen: Demnach hat am Freitag (7. Januar) gegen Mitternacht ein Pkw ein Verkehrszeichen gerammt. Beim Unfall riss die Ölwanne ab.

Uetersen | Ein unbekannter Autofahrer hat nach derzeitiger Spurenlage am Sonnabend (8. Januar) in Uetersen (Kreis Pinneberg) einen Feuerweheinsatz verursacht. Laut Polizeiangaben sei es denkbar, dass sich bereits am Freitag (7. Januar) gegen Mitternacht im Kreuzungsbereich Tornescher Weg/Wittstocker Straße (Höhe Futterhaus) ein Verkehrsunfall ereignet hat, infol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.