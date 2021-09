Fahrradstraßen für Uetersen : Verkehrsentwicklungsplan: Politiker beschließen Online-Bürgerbeteiligung

Es geht auch um den Ausbau eines Radverkehrsnetzes, um barrierefreie Fußwege, die mögliche Verlegung der Bundesstraße und um Parkraumüberwachung. Uetersens Politik will nicht allein, sondern mit den Bürgern entscheiden.

Uetersen | Seit mehr als einem Jahr schlummert der fertige Entwurf des neuen Verkehrsentwicklungsplans (VEP) für Uetersen in der Schublade der Politiker. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Der Ausschuss für Bau- und Verkehrswesen hat am Donnerstag (16. September) mit großer Mehrheit beschlossen, vor einer möglichen Umsetzung der von PGT Hannover erarbeiteten Vor...

