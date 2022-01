Schröders Tannen in Uetersen : Politik will 30er-Zone einrichten – Radspur auf Pracherdamm geplant

Der Ausschuss für Bau- und Verkehrswesen der Stadt Uetersen hat sich auf Bitten von Anwohnern der Straße Schröders Tannen mit dem Thema Tempo 30 befasst. Die Politiker befürworten die Einrichtung einer solchen Zone.

Uetersen | In diesem Punkt waren sich alle einig: Die Straße Schröders Tannen soll zur Tempo-30-Zone umgewandelt werden. Der Ausschuss für Bau- und Verkehrswesen der Stadt Uetersen erarbeitete am Donnerstagabend (27. Januar) einen entsprechenden Prüfauftrag an die Stadtverwaltung. Der Bürgermeister wird sich jetzt mit der Verkehrsbehörde in Pinneberg in Verbindu...

