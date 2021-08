15 Jahre Verein Rosenkinder : Uetersen: Botschafterin würdigt Einsatz für Kinder in Sri Lanka

Die Uetersener Fördergemeinschaft für Kinder in Sri Lanka besteht seit 15 Jahren. Der Verein Rosenkinder hat in dieser Zeit für Patenschaften und Projekte 300.000 Euro als Hilfe zur Selbsthilfe zur Verfügung gestellt.

Uetersen | Die Geschichte beginnt mit einer Katastrophe: Aus einer privaten Initiative des Ueterseners Dieter Kaske nach dem verheerenden Tsunami am 2. Weihnachtsfeiertag 2004 entstand am 8. August 2006 der Verein Rosenkinder – die Fördergemeinschaft für Kinder in Sri Lanka. Kaske hatte damals dem Batik-Künstler Noble Mendis Hilfe zukommen zu lassen. Das 15-jähr...

