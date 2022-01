Impfaktion im POMM 91 Tornesch : Unter 46 Impflingen sind auch Menschen, die sich dem Druck beugen

Waren es am ersten Impf-Wochenende des DRK Tornesch noch 270 Impfwillige, so sind am Sonnabend nur 46 erschienen. Einige zeigten sich im Gespräch wenig überzeugt. Die überwiegende Mehrheit aber kam schon zum Boostern.

Tornesch | Zum dritten Mal in Folge lud das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Zusammenarbeit mit der hausärztlichen Praxis Petra Gienow am Wochenende zum Imfpen ins POMM 91. Während die Ärzte und Helfer während der ersten Runde alle Hände voll zu tun hatten, lässt die Nachfrage inzwischen nach. Am Sonnabend (29. Januar) kamen nicht alle Impflinge aus Überzeugung. Vor der ersten Runde, am 15. und 16. Dezember, standen die Leute noch Schlange vor der Begegnungsstätte an der Pommernstraße. „An diesem Wochenende wurden hier insgesamt etwa 270 Personen geimpft“, bilanziert DRK-Beisitzer Peter Daniel. Am Wochenende darauf war es mit 131 nur noch knapp die Hälfte an Impfwilligen. „Zwischendurch herrschte auch mal Flaute“, sagt Daniel. Darauf wurde reagiert: Dieses Mal wurden Schutzimpfungen gegen Covid-19 nur am Sonnabend verabreicht. Die meisten Menschen hier lassen sich boostern Im POMM 91 sind überwiegend Auffrischungsimpfungen gefragt. Auch die 15-jährige Joanne aus Tornesch holte sich am Sonnabend schon ihre dritte Schutzimpfung ab. „Wir haben das spontan genutzt und den Termin im Impfzentrum abgesagt“, berichtet ihre Mutter Nadine Köster. Denn auf den hätten sie noch warten müssen und hier im POMM 91 wird auch am Wochenende geimpft. Eine Krankenschwester, die im Versorgungsmanagement tätig ist, war mit der Zweitimpfung dran. „Ich musste noch die Masern-Impfung dazwischenschieben“, begründet sie den Zeitpunkt. Ich würde mich jetzt nicht impfen lassen, wenn nicht meine Existenz bedroht wäre. An diesem dritten Aktions-Wochenende standen jedoch auch Menschen in der Schlange, die eigentlich auf das Novavax-Vakzin hatten warten wollen. „Weil ich bei einem ambulanten Pflegedienst arbeite, muss ich mich impfen lassen, sonst dürfte ich ab dem 16. März nicht mehr arbeiten“, berichtet eine Uetersenerin, die anonym bleiben möchte. Weil er auf einem bewährten, proteinbasierten Verfahren beruht, ist ihr Vertrauen in diesen Impfstoff höher. Auch weil ihre Cousine schwere Impf-Reaktionen erlitten habe, hätte sie lieber auf den Novavax-Impfstoff zurückgegriffen. Doch nun wurde bekannt, dass dieser erst Ende Februar zur Verfügung steht. „Ich würde mich jetzt nicht impfen lassen, wenn nicht meine Existenz bedroht wäre“, bilanziert sie. Auch ein 19-jähriger Schüler aus Moorrege wollte eigentlich lieber mit Novavax geimpft werden. Seine Gründe hierfür liegen allerdings nicht in der Form der Impfstoffproduktion. „Ich habe generell viel Respekt vor Arztterminen und Impfungen“, berichtet er. Nun, da sich der Einsatz dieses Vakzins verzögert hat, möchte er nicht länger warten – der Einschränkungen wegen, aber auch aufgrund der hohen Infektionszahlen. Ebenfalls zur Erstimpfung erschien eine junge Frau Anfang 30, die auch nicht ihren Namen nennen möchte. „Ich habe eine starke Spritzenphobie“, bekennt sie. Dass sie heute hier ist, liegt an dem Druck im Job und im Privaten. Sie beobachte allerdings einen „Rebound-Effekt“. „Geimpfte Leute verhalten sich oft unvorsichtig“, kritisiert sie. Statt auf das Impfen zu setzen, würde sie mehr Tests und mehr Zurückhaltung bei den Kontakten favorisieren. An den nächsten Wochenenden wird weitergeimpft Insgesamt 46 Impfungen gegen Covid-19 hat das ehrenamtlich arbeitende Team an Ärzten und Helfern am Sonnabend verabreicht. Mehr als 80 Prozent davon waren Booster und gingen somit an Menschen ohne größere Abneigung gegen mRNA-Impfstoffe. Die Impfaktion soll weitergehen, am Sonntag (6. Februar) und am Sonnabend (12. Februar) jeweils von 11 bis 14 Uhr. Sämtliche Erlöse wird das DRK Tornesch für soziale Zwecke vor Ort verwenden. Impf-Aktion erfordert viel Organisation ...

