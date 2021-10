Fußball-Oberliga : Union Tornesch ohne Maik Stahnke beim Herbstmeister TuS Osdorf

Das Team von Trainer Thorben Reibe ist am Freitag (22. Oktober) in der Außenseiterrolle. Sollte eine Überraschung gelingen, würde es die Punkte vermutlich nicht mit in die Abstiegsrunde nehmen.

Tornesch | „Das hinterlässt einen Knacks in der Psyche der Spieler von Union Tornesch“, unkte Philipp Obloch, in Wedel lebender Trainer der Oberliga-Fußballer des TuS Osdorf, als die Union-Kicker am dritten Spieltag gegen den HEBC zum dritten Mal nach einer Führung noch verloren. Tatsächlich gingen die Tornescher auch in den darauf folgenden vier Partien ohne Pu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.