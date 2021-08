Fußball-Testspiel : Union Tornesch mit „bester Leistung“ zum 4:1-Sieg beim SSV Rantzau

Die Oberliga-Kicker von Trainer Thorben Reibe testeten erfolgreich beim Landesligisten in Barmstedt. Nun folgen die Pokal-Aufgabe beim SV Friedrichsgabe und ein weiterer Test gegen den Heidgrabener SV.

Tornesch | Die wichtigste Nachricht war, dass 109 Euro an Spendengeldern für die Opfer der Flutkatastrophe zusammenkamen. Aus sportlicher Sicht zeigte das Testspiel am Dienstag (3. August), dass die Oberliga-Fußballer des FC Union Tornesch schon gut in Schuss sind – und die Landesliga-Kicker des SSV Rantzau noch Defizite haben. Das Ende vom Lied: Die Tornescher ...

