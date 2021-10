Unfall in Uetersen : 23-Jähriger ohne Führerschein fährt mit Mercedes in Hauswand

In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober kam der junge Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und in der Meßtorfstraße unsanft zum Stillstand. Dabei stand er unter starkem Alkoholeinfluss.

Uetersen | In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober ist in der Meßtorffstraße in Uetersen (Kreis Pinneberg) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 23-Jähriger mit seinem Auto an eine Hauswand fuhr und dort zum Stillstand kam. Der Fahrer blieb dabei unverletzt. Das hat Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, mitgeteilt. Fahrer ka...

