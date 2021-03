Sechsjährige im Auto : Unfall bei Tornesch: Betrunkener Autofahrer stößt mit anderem Wagen zusammen

Der 30-Jährige hatte am frühen Mittwochabend (21. März) fast 1,5 Promille. Mit im Auto saß seine sechsjährige Tochter.

Tornesch | An diesem Unfall machen gleich mehrere Dinge fassungslos: Am frühen Montagabend (21. März) hat ein betrunkener und wohl auch unter anderen Drogen stehender Autofahrer auf der A23 in Höhe Tornesch (Kreis Pinneberg) einen Unfall gebaut. Und mit im Auto saß seine eigene sechs Jahre alte Tochter. Wie die Polizei mitteilte, war der 30 Jahre alte Mann au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.