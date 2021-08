Polizei sucht Zeugen : Müll-Frevler entsorgen Dämmwolle an der Großen Twiete in Uetersen

Die Polizei bittet die Bürger um Mithilfe bei der Aufklärung einer Straftat. Unbekannte entsorgten bereits vor einigen Tagen illegal Dämmwolle im Außenbereich von Uetersen.

Avatar_shz von Klaus Plath

10. August 2021, 18:31 Uhr

Uetersen | Am Mittwoch (4. August) wurde gegen 14.30 Uhr an der Straße Große Twiete im Einmündungsbereich zu einem Waldweg eine Ansammlung an illegal abgelagerter Dämmwolle gesichtet. Das hat Christian Hesse von der Polizeidirektion Bad Segeberg shz.de am Dienstag (10. August) mitgeteilt.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in dem tatrelevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat, wendet sich an den Ermittlungsdienst Umwelt beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn unter der Telefonnummer (04121) 40920 oder an jede andere Polizeidienststelle.