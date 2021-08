Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen in Wohnungen in Neuendeich und Haselau ein

Beide Taten ereigneten sich am Mittwoch (18. August). Die Kriminalpolizei Pinneberg sucht nach Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können.

Avatar_shz von Susi Große

19. August 2021, 14:57 Uhr

Neuendeich/Haselau | Einbrecher haben in Neuendeich und Haselau (Kreis Pinneberg) zugeschlagen: Am Mittwoch (18. August) verschafften sich Unbekannte in beiden Dörfern Zutritt zu Wohnungen. Das hat Lars Brockmann, Pressesprecher der Polizeidirektion Bad Segeberg, mitgeteilt. Zu den Vorfällen sucht die Krimianalpolizei Pinneberg nach Zeugen.

In beiden Fällen Bargeld gestohlen

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter zwischen 7 und 17.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Oberrecht in Neuendeich ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld.

Die Tatzeit für den Einbruch in Haselau können die Ermittler auf den späten Vormittag, zwischen 10 und 12.10 Uhr, eingrenzen. Diese Tat ereignete sich in der Haseldorfer Chaussee. Auch hier stahlen der oder die Täter Bargeld.

So können sich Zeugen bei der Polizei melden

Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg suchen jetzt nach Zeugen und bitten unter der Rufnummer (04101) 2020 oder per E-Mail um sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge.