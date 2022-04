Nach Umzug der Amtsverwaltung : Bekommt Moorrege jetzt doch ein Bürgerbüro?

In der Debatte um die mögliche Schließung der Bürgerbüros im Bereich des Amts Geest und Marsch Südholstein hatte sich Moorrege bislang nicht positioniert. Jetzt aber steht das Thema auf der Tagesordnung des Gemeinderats.

Moorrege | Jahrzehntelang hatten Bürger der Gemeinde Moorrege durch den Amtssitz in ihrem Dorf den Vorteil, alle Behördengänge bequem in ihrem Wohnort erledigen zu können. Seit dem kürzlich erfolgten Umzug der Amtsverwaltung Geest und Marsch Südholstein (Gums) nach Heist müssen sie nun ins Nachbardorf fahren, um etwa einen neuen Personalausweis zu beantragen. We...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.